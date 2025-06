il fascino della mille miglia tappa al technogym village

affascinanti e prestigiose del panorama automobilistico internazionale. Un evento unico che unisce storia, tecnologia e stile di vita, celebrando la passione senza tempo per le quattro ruote.

La leggendaria 1000 Miglia, simbolo di eleganza e passione per l'automobilismo, ieri ha fatto tappa al Technogym Village, il primo Wellness Campus al mondo, nell'ambito della tratta che ha visto la partenza da Roma e l'arrivo a Cervia, per la gioia dei tanti appassionati del genere che a ogni edizione restano conquistati dal connubio tra lusso e sport che caratterizzano la parata delle auto in gara, impegnate in una delle manifestazioni piĂą evocative del pianeta nell'ambito delle quattro ruote. Un connubio che ieri ha visto protagonista anche Technogym, azienda leader nella produzione di attrezzature sportive e soluzioni digitali per il fitness.