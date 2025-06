il fascino del monteverdi festival cremona rende omaggio alla sua eccellenza musicale

Il Monteverdi Festival Cremona celebra con passione l’eccellenza musicale di questa città, culla di grandi maestri e innovatori. Ovunque ti trovi, la melodia si fa sentire, avvolgendoti in un abbraccio armonico e ricco di storia. Tra concerti, tradizioni e sapori autentici, Cremona si svela come il perfetto palcoscenico di un’esperienza sensoriale senza tempo. Un viaggio tra musica, arte e gusto che ti resterà nel cuore.

di Stefano Marchetti Ovunque a Cremona ti senti avvolto dalla musica. Nella città che nel 1567 diede i natali a Claudio Monteverdi, padre dell’opera lirica italiana, e che fu la culla dei più straordinari liutai della storia, Andrea Amati, Antonio Stradivari o Giuseppe Guarneri del Gesù, la musica ti accompagna dappertutto, perfino nelle rinomate pasticcerie che, insieme al prelibato torrone e alla mostarda, simboli del territorio, offrono piccoli, deliziosi violini di cioccolato. Fino al 29 giugno, Cremona rende omaggio alla sua eccellenza musicale con la 42ª edizione del Monteverdi Festival che – aperto in grande stile da alcune anteprime, come l’Orfeo ed Euridice di Gluck cantato da Cecilia Bartoli – continua a esplorare la storia della musica antica, e in particolare il repertorio del Seicento e del Barocco che dimostra tutta la sua affascinante modernità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net