Il faraone il selvaggio e la principessa proiezione sotto le stelle a San Giovanni in Galilea

Preparatevi a vivere un’esperienza magica sotto il cielo stellato di San Giovanni in Galilea, dove il Faraone, il Selvaggio e la Principessa prenderanno vita in una proiezione unica. In attesa del prestigioso Cartoon Club on the Road, il Museo Renzi inaugura la 41ª edizione con un appuntamento speciale: sabato 21 giugno alle 21, il terrazzo si trasformerà in un cinema all’aperto, regalando emozioni indimenticabili. Non mancate!

In attesa di accogliere il Cartoon Club on the Road, il Museo Renzi di San Giovanni in Galilea anticipa la 41esima edizione della rassegna riminese con un primo appuntamento. Sabato 21 giugno alle ore 21 il terrazzo del museo si trasforma per una sera in una sala cinematografica sotto le stelle. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - "Il faraone, il selvaggio e la principessa", proiezione sotto le stelle a San Giovanni in Galilea

In questa notizia si parla di: sotto - stelle - giovanni - galilea

SOTTO LE STELLE IN PIAZZA GRANDE! Il Bologna torna a vincere la Coppa Italia dopo 51 anni! Milan sconfitto all’Olimpico - Sotto le stelle di Piazza Grande, il Bologna celebra un trionfo atteso da 51 anni, conquistando la Coppa Italia.

Suite notturna alla vigilia di Ferragosto nell'area archeologica di San Giovanni in Galilea.

Sognando sotto le stelle. Prende vita in S.Giovanni - 30, quando in piazza San Giovanni sarà inaugurata “Sognando tra le stelle”, una suggestiva installazione creata da Emiliana ... Secondo lanazione.it

500 d’epoca a San Giovanni in Galilea - C’è tempo fino a venerdì 5 agosto per le iscrizioni a "500 sotto le stelle ... Da ilrestodelcarlino.it