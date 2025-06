il doping e il calcio un rapporto di lungo corso che gli addetti ai lavori fanno finta di non vedere

luce le fragilità di un mondo che si proclama impeccabile ma nasconde ombre profonde.

Il doping nel calcio, spesso percepito come marginale rispetto ad altri sport, ha invece radici profonde e casi eclatanti: una panoramica offerta da Athletic che va da Arsène Wenger che nel 2015 accusò la Uefa di ignorare le positività, ai recenti scandali che hanno coinvolto campioni come Pogba e Mudryk. Tra vicende storiche, omertà istituzionali e pareri di esperti, questo articolo indaga le molteplici sfaccettature di un problema che mette in discussione l’integrità del gioco più bello del mondo. Leggi anche: Mudryk accusato ufficialmente di doping, si è affidato ai legali di Pogba (Telegraph) Casi illustri di doping negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it