Il divieto dei cellulari alle superiori Contrari gli studenti ma anche i presidi

Il divieto di usare i cellulari nelle scuole superiori sta suscitando forti dibattiti tra studenti e presidi, entrambi contrari alla misura. Recentemente, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha emanato una circolare che, da settembre, estende il divieto anche alle scuole superiori, sottolineando gli effetti nocivi di un uso scorretto degli smartphone sugli adolescenti. In Emilia-Romagna, come in altre regioni, questa decisione solleva questioni cruciali sul ruolo della tecnologia nel percorso educativo.

Nei giorni scorsi il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha diffuso una circolare per vietare – da settembre – l'uso dei cellulari anche alle scuole superiori, definendolo un intervento "improcrastinabile", visti gli "effetti negativi che un uso eccessivo o non corretto dello smartphone può produrre sulla salute e sul benessere degli adolescenti". L'anno scorso, la stessa misura era stata imposta fino alla terza media. In Emilia-Romagna, invece, l'assessora regionale alla Scuola Isabella Conti ha proposto una giornata 'detox' al mese in cui dedicarsi ad attività gratuite per favorire la socializzazione.

