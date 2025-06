Il difensore disperato per fare mossa estiva

Il Liverpool, alle prese con l’incertezza sulla partenza di Jarell Quansah, si trova costretto a muoversi con urgenza sul mercato estivo. Arne Slot e Marc Guehi sono al centro dei rumors, mentre la squadra cerca una soluzione per rafforzare la propria difesa. In un mercato sempre più competitivo, i Reds non vogliono lasciare nulla al caso: il futuro del reparto difensivo si gioca ora. Scoprite di più leggendo l’articolo completo.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Arne Slot e Marc Guehi (foto di Sebastian FrejGetty Images, Dan IstiteneGetty Images) Il Liverpool è sul mercato per un nuovo difensore centrale a causa della prevista partenza di Jarell Quansah e si ritiene che il loro obiettivo migliore stia dando la priorità a un passaggio ad Anfield durante la finestra di trasferimento di questa estate. Si prevede che Quansah si unirà a Bayer Leverkusen nelle prossime settimane, con un accordo del valore della regione di € 40 milioni che si ritiene in una fase avanzata. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: difensore - disperato - fare - mossa

Doppio colpo, ma sono due ragazzini: l’ultima mossa disperata di Lotito | Tifosi indignati.

L’Inter segue da tempo il difensore, ma ora spunta una mossa a sorpresa - L’Inter lo segue da mesi, ma ora deve fare i conti con un’avversaria pronta a passare ai fatti. msn.com scrive

Difensore ferma l'attaccante con una mossa di kung fu - La mossa disperata di Inigo Martinez sul gol del Napoli: arpiona Osimhen e tenta l'impossibile Il gol di Osimhen ha salvato il Napoli contro il Barcellona. Da youmedia.fanpage.it