Il difensore dell' Inter Acerbi minaccia un tifoso del Psg | Non mi prendi per il c*lo sono matto ti sfondo di botte - VIDEO

Durante il ritiro di Seattle, il difensore dell'Inter Francesco Acerbi si è reso protagonista di uno scontro acceso con un tifoso del Psg. La scena, catturata in un video virale, mostra Acerbi minacciare con tono duro: "Io sono serio, non mi piace esser preso per il culo. Sono matto e ti sfondo di botte". Un episodio che ha fatto discutere tra i fan, lasciando intendere come le tensioni possano emergere anche fuori dal campo.

Acerbi a muso duro con un tifoso del Psg: "Io sono serio, non mi piace esser preso per il culo. Io esco da lì, "Acerbi-Barcola" no, perché io sono matto e ti sfondo di botte" Il difensore dell'Inter Francesco Acerbi minaccia un tifoso del Psg a Seattle, dove i nerazzurri sono in ritiro per le. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Il difensore dell'Inter Acerbi minaccia un tifoso del Psg: "Non mi prendi per il c*lo, sono matto, ti sfondo di botte" - VIDEO

