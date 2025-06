Il Diavolo ancora a mani vuote Xhaka e Guerra tra offerte e rilanci

Il Milan si trova ancora a mani vuote, tra offerte rifiutate e rilanci sfumati, mentre si avvicina il ritiro di luglio a Milanello. Con appena due settimane all’inizio della preparazione, il nuovo corso targato Igli Tare e Massimiliano Allegri deve accelerare per risalire la china e riconquistare l’Europa, tracciando un mercato estivo che promette sorprese e sfide. La finestra di mercato sarà decisiva per ridisegnare il futuro dei Diavoli.

Poco più di due settimane all’inizio del ritiro previsto a Milanello lunedì 7 luglio: in pratica ancora nessun acquisto definito. Il nuovo Milan targato Igli Tare e Massimiliano Allegri è chiamato ad accelerare: per cancellare l’ottavo posto che ha estromesso il Diavolo dall’Europa. E per rialzarsi con un mercato estivo ben diverso da quello invernale: Kyle Walker, Joao Felix e Riccardo Sottil rispediti ai mittenti, Santiago Gimenez - secondo acquisto più oneroso dell’era RedBird, 32 milioni più 3 di bonus - sotto attenta valutazione, Warren Bondo poco più di un oggetto misterioso. In primis la cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City in un affare (per gli inglesi, che hanno già avuto modo di apprezzarlo al Mondiale per club) da 70 milioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Diavolo ancora a mani vuote. Xhaka e Guerra tra offerte e rilanci

