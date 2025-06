Il derby dell’Arte del Presente

Nel vibrante palcoscenico dell’arte contemporanea, il vero derby è tra creatività e reciprocità. Questo principio, fondamentale per valorizzare le opere più attuali, dovrebbe guidare il nostro giudizio, promuovendo scambi autentici tra artisti e pubblico. Non si tratta di un criterio universale per tutta l’arte, ma di un’arma potente per l’arte del presente, che può trasformare il modo in cui viviamo e condividiamo l’arte stessa. È tempo di rivalutare questo rapporto, affinché il dialogo tra arte e società diventi più vivo e significativo.

Nel mondo dell'arte contemporanea dovrebbe valere il criterio della reciprocità. Intanto chiariamo: non per tutta l'arte che chiamiamo contemporanea, che, in realtà, è già ampiamente storicizzata, né più né meno come il Rinascimento, Il Barocco, il Neoclassicimo, il Futurismo ecc. Ma dell'arte più vicina all'oggi, a quella che potremmo meglio definire come l'arte del Presente. E più selettivamente dovrebbe valere questo sistema della reciprocità in relazione a quel segmento di autori, che, per lavoro, scegliessero di porsi come istituzionalmente provocatori, dissacranti, trasgressivi, o anche solo artificialmente ribellisti.

