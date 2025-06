Il corteo dei metalmeccanici blocca la tangenziale a Bologna la questura | Saranno denunciati

Un folto corteo di metalmeccanici ha bloccato la tangenziale di Bologna, attirando l’attenzione sull’urgenza di rinnovare i contratti fermi da oltre un anno. Decine di migliaia di lavoratori provenienti da tutta l’Emilia-Romagna si sono riuniti per far sentire la loro voce, mentre le autorità minacciano denunce. La mobilitazione, simbolo di una richiesta di rispetto e dignità, continua a scuotere la città e il settore industriale.

Si sono radunati in decine di migliaia i metalmeccanici arrivati da tutta l’Emilia-Romagna per prendere parte alla manifestazione nazionale organizzata a Bologna. L’obiettivo: sbloccare il rinnovo del contratto con Federmeccanica, fermo ormai da oltre 12 mesi. Intorno alle 10 del mattino del 20 giugno il corteo ha imboccato la tangenziale cittadina, bloccando il traffico per circa un’ora lungo il tratto tra lo svincolo 7 e l’uscita 8 in direzione San Lazzaro. La deviazione rispetto al percorso concordato ha attivato le disposizioni previste dal nuovo decreto Sicurezza, con la questura che ha annunciato provvedimenti: «I manifestanti verranno denunciati penalmente, anche alla luce della recente normativa introdotta dal decreto Sicurezza in materia di blocchi stradali». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Il corteo dei metalmeccanici blocca la tangenziale a Bologna, la questura: «Saranno denunciati»

