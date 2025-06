Il contratto ancora non c’è | oggi a Bergamo la manifestazione regionale dei metalmeccanici

metallurgica, un segnale forte e deciso delle tute blu italiane. Dopo mesi di attesa, i lavoratori scendono in strada per chiedere risposte concrete e un futuro più stabile, dimostrando che la loro voce non può essere ignorata. È il momento di fare sentire con forza le loro ragioni, perché il cambiamento parte dalla solidarietà e dalla determinazione.

Un’anteprima della “calda estate metalmeccanica”: venerdì 20 giugno le tute blu di tutta Italia scendono di nuovo in strada per scioperare “contro l’immobilismo di Federmeccanica, che continua ad avere un atteggiamento irresponsabile e sta dimostrando di non voler riaprire la trattativa per il contratto collettivo nazionale di lavoro, nonostante sia passato ormai quasi un anno dalla scadenza”. Bergamo sarà la sede della manifestazione della Lombardia, con il corteo per le vie della città che scatta alle 10 dal piazzale della stazione ferroviaria, per concludersi in Piazza Vittorio Veneto, con gli interventi di Delegati di Fim, Fiom e Uilm, di Mirko Dolzadelli (Segretario Generale Fim Cisl Lombardia), Vittorio Sarti (Coordinatore Uilm Uil Lombardia) e le conclusioni di Luca Trevisan (Segretario Organizzativo Fiom Cgil Nazionale). 🔗 Leggi su Bergamonews.it