Il contrario di guerra non è solo pace è anche welfare

In un mondo spesso dominato dal clima di conflitto e tensione, Emiliano Manfredonia ci invita a riflettere su una prospettiva rivoluzionaria: il vero antidoto alla guerra non è solo la pace, ma anche un solido sistema di welfare. Un messaggio che invita a spostare l’attenzione dalla forza militare alle politiche sociali, affinché l’Europa possa davvero affermare i valori di solidarietà e progresso.

«Pensare che l’Europa debba misurarsi in base alle armi che ha e che riesce a produrre è un passo indietro nella storia». Emiliano Manfredonia, presidente delle Acli, è convinto che . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - «Il contrario di guerra non è solo pace, è anche welfare»

In questa notizia si parla di: contrario - guerra - pace - welfare

Non esiste alcuna volontà europea di trattare la pace con la Russia. Leggete qui https://alessandrodibattista.substack.com/p/ue-vuole-continuare-la-guerra e iscrivetevi al mio canale Substack Vai su Facebook

«Il contrario di guerra non è solo pace, è anche welfare»; Domani a Roma contro riarmo e guerre: «È solo l’inizio»; Uscita di sicurezza dalla guerra e dal riarmo. Cinque passi per la pace in Ucraina con la forza della nonviolenza.

“Oggi manca un dibattito pubblico sulla guerra, i contrari vengono ridicolizzati”. La campagna “dal basso” di Emergency per parlare di pace. Partendo dalla Costituzione - le voci di chi chiede di riaprire un dibattito sulla guerra e di chi vorrebbe l’Italia impegnata in prima linea ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Guerra e pace - La guerra dei dazi, aperta dagli americani, ha appena indotto l’Unione ad annunciare ... Si legge su corriere.it