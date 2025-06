Il Consiglio Ue approva la revisione del Pnrr per l' Italia

Il Consiglio Ue ha dato l'ok alla revisione del Pnrr dell'Italia, un passo fondamentale per rafforzare il piano di ripresa e resilienza del nostro Paese. Con 67 modifiche, tra cui miglioramenti nell’attuazione e nuove misure di mobilità sostenibile, si apre una strada verso un futuro più innovativo e sostenibile. Il Pnrr dell’Italia vale...

Il Consiglio Ue ha approvato la revisione del Pnrr dell'Italia. Prevede 67 modifiche al suo Piano, "la maggior parte delle quali riguarda miglioramenti nell'attuazione", spiega in una nota. "Altre modifiche mirano a ridurre gli oneri amministrativi e a contribuire ad attenuare i fattori imprevisti. Nella sua richiesta, l'Italia ha anche chiesto di aggiungere al suo piano due misure nel campo della mobilità sostenibile ". Il Pnrr dell'Italia vale 194,4 miliardi di euro, ricorda.

