Il confronto tra lo schianto del Boing 767 sulle Torri Gemelle abbattute con il 787 ad Ahmedabad case e vetri intatti - il VIDEO Virale

Esploriamo il sorprendente confronto tra due drammatici incidenti aerei: il devastante impatto del Boeing 767 sulle Torri Gemelle e quello del Boeing 787 ad Ahmedabad, dove vetri e strutture sono rimasti pressoché intatti. Un video virale che mette in luce le differenze sorprendenti tra queste due circostanze, evidenziando come la diversa dinamica degli impatti abbia prodotto risultati così contrastanti. Scopriamo insieme cosa ci rivela questa analisi affascinante e inquietante.

Nel video, si mettono a raffronto i due episodi, sottolineando come nel caso degli aerei che hanno impattato le Torri Gemelle i due grattacieli siano stati completamenti abbattuti, mentre nel secondo caso l'edificio contro cui si è schiantato l'aereo sia rimasto intatto, con addirittura i vetri anco. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Il confronto tra lo schianto del Boing 767 sulle Torri Gemelle (abbattute) con il 787 ad Ahmedabad (case e vetri intatti) - il VIDEO Virale

