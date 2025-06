Il Conad di via Tiburtina riapre dopo l' incendio

Dopo l'incendio causato da un guasto elettrico, il Conad di via Tiburtina riapre le sue porte, pronto a tornare ad accogliere i clienti con rinnovata energia. Le fiamme, prontamente domate dai vigili del fuoco, avevano temporaneamente interrotto le attività, ma ora il supermercato è tornato operativo, garantendo sicurezza e qualità. I clienti da questa mattina sono potuti tornare a fare la spesa in un ambiente sicuro e rinnovato, riprendendo le loro routine quotidiane con fiducia.

Dopo l'incendio causato da un guasto elettrico al sistema di refrigerazione riapre il Conad in via Tiburtina. Le fiamme, domate immediatamente dopo l'intervento dei vigili del fuoco, avevano provocato la chiusura per alcuni giorni, con i clienti che da questa mattina sono potuti tornare a. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it