Il Comune nel sistema aeroportuale lombardo Stop agli extra-costi per le corse in taxi

Il Comune di Sesto San Giovanni fa un passo deciso nel sistema aeroportuale lombardo, eliminando gli extra costi per le corse in taxi da e verso gli aeroporti. Dopo un lungo percorso burocratico, l’ok della Regione Lombardia è arrivato e ora il primo cittadino Roberto Di Stefano può annunciare con soddisfazione: "Missione compiuta." L’ingresso del Comune nel bacino di traffico rappresenta un importante vantaggio per cittadini e turisti, migliorando servizi e abbattendo barriere economiche.

Semaforo verde dal Pirellone, il Comune entra nel bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo: già gli extra-costi per le corse da e verso gli aeroporti. L'iter burocratico per l'ingresso del Comune nel bacino aeroportuale era iniziato un anno fa. L'ok della Regione Lombardia nei giorni scorsi. E così, ieri, il primo cittadino Roberto Di Stefano (nella foto) in una nota. "Missione compiuta. L'ingresso del Comune di Sesto San Giovanni nel sistema aeroportuale lombardo - vi si legge - renderà il servizio taxi più integrato, competitivo ed efficiente. Verranno finalmente abbattuti gli extracosti che i cittadini pagavano per le corse in taxi verso gli aeroporti, solo perché il Comune era considerato territorio extraurbano e dunque non facente parte del sistema aeroportuale".

