Il comune in cui la via diventa una discarica abusiva a cielo aperto | la denuncia

In via Prati a Desio, un tessuto urbano che dovrebbe essere un esempio di solidarietà si trasforma in una discarica a cielo aperto. Un cassone dedicato alla raccolta di vestiti da donare ai bisognosi viene avvolto da un mare di rifiuti abbandonati: borse, valigie, zaini e sacchi neri. L’emergenza rifiuti non conosce pause, e la situazione richiede interventi immediati per ripristinare decoro e rispetto.

Dovrebbe essere un cassone per la raccolta dei vestiti da donare ai più bisognosi. Ma tutto intorno è una discarica a cielo aperto. A Desio, in via Prati, l'emergenza abbandono rifiuti rimane una costante. Borse e valige e non manca un zaino per il trasporto del cibo. E ancora, sacchi neri.

Tor Bella Monaca, croce posizionata davanti alla piazza di spaccio gettata in discarica a cielo aperto - Un episodio choc ha scosso Tor Bella Monaca: una croce, simbolo di speranza, è stata trovata abbandonata in una discarica a cielo aperto.

