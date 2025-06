Il colpo di scena più chic dell’estate? Il foulard in vita

Il colpo di scena più chic dell’estate? Il foulard in vita! Elegante sul collo, femminile tra i capelli o decorativo sulla borsa: ovunque lo metti, sta bene. Per l’estate 2025, si reinventa come cintura irresistibile, conquistando le giovani generazioni. Un gesto semplice, ma capace di trasformare un outfit in un attimo. Complice TikTok, Instagram e il street style internazionale, questa tendenza ha preso il volo, diventando il dettaglio must-have di stagione.

E da New York a Saint-Tropez, annodare un foulard in vita è diventato un gesto d'autore.

