Il colpo basso dei dem alla figlia di Giorgia

In un mondo dove le sfide quotidiane di Ginevra si mescolano con i tumultuosi giochi politici, il colpo basso dei dem alla figlia di Giorgia svela le tensioni di un panorama italiano in fermento. La piccola, con i suoi capelli biondi e gli occhi pieni di meraviglia, si trova a vivere in un vortice di problemi e strategie che rischiano di relegarla ai margini di un gioco più grande di lei. E il vero problema è che...

Ginevra, 9 anni e una cascata di capelli biondi arricciati attorno allo sguardo amorevole di sua madre. Mica facile essere la figlia del premier. C'è il problema di matematica che ti ammorba e mamma è incastrata nel consiglio dei ministri. Hai la girandola del lego da aggiustare e mamma sta al vertice con Trump e discute di Iran. Ma il problema peggiore è senza dubbio la sinistra. Che a corto di argomenti, e composta da un'umanità piccola e retrograda, ha preso l'abitudine di insinuarsi nella vita privata del presidente del consiglio e romperle le balle su tutto, anche su come cresce sua figlia.

