Il Centro traino per il Pil E il Lazio è la Regione con la crescita maggiore La spinta data dal Pnrr

Il Centro Italia si riscopre protagonista di una rinascita economica, trainata dal PNRR e da un clima di rinnovata fiducia. Dopo anni di sfide, la regione con la crescita più significativa nel 2024 dimostra che l’Italia di Mezzo sta tornando a sorridere, consolidando il suo ruolo chiave nel nostro Paese. E questa ripresa promette di aprire nuove opportunità per imprese e cittadini, segnando un nuovo capitolo di sviluppo.

La rivincita dell'Italia di Mezzo. Bollato nel 2023 come un grande malato del Paese con uno striminzito +0,4 per cento, il Centro ha registrato nel 2024 un forte balzo del Pil (+1,2 per cento). E. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Il Centro traino per il Pil. E il Lazio è la Regione con la crescita maggiore. La spinta data dal Pnrr

In questa notizia si parla di: centro - traino - lazio - regione

Il Centro traino per il Pil. E il Lazio è la Regione con la crescita maggiore. La spinta data dal Pnrr; Per il terzo anno di fila il Sud cresce di più della media nazionale; Export, arriva la spinta dal Centro-Sud: +3.2% in tre mesi.

Il Centro traino per il Pil. E il Lazio è la Regione con la crescita maggiore. La spinta data dal Pnrr - Bollato nel 2023 come un grande malato del Paese con uno striminzito +0,4 per cento, il Centro ha registrato nel 2024 un forte balzo del Pil (+1,2 per cento). Si legge su ilmessaggero.it

Export, spinta dal Centro-Sud: +3.2% in tre mesi. E il made in Lazio conquista sempre di più gli Usa - La pressione dei dazi e la necessità da parte americana di importare dall'estero beni e servizi prima dell'avvio della ... ilmessaggero.it scrive