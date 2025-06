Il centro sportivo The Champion punta anche sul nuoto | dimostrazione con 50 allievi dei corsi

Il centro sportivo The Champion di Ponte Nuovo amplia i propri orizzonti, puntando forte sul nuoto. Con una dimostrazione coinvolgente di 50 allievi dei corsi, e grazie all’esperienza di Mimma Rotolo, rinomata istruttrice e tecnico della Federazione italiana nuoto, il nostro impegno è offrire eccellenza e passione. Nei 14 mesi di chiusura della piscina comunale di Latina, la voglia di tornare in vasca è ancora più forte, e noi siamo pronti a farla crescere.

Il centro sportivo The Champion di Ponte Nuovo punta anche sul nuovo e lo fa con Mimma Rotolo, storica istruttrice in forza alla piscina comunale di Latina e tecnico specializzato della Federazione italiana nuoto. Nei 14 mesi di chiusura della piscina comunale del capoluogo pontino, molta.

