Il Centro internazionale di studi è finalmente realtà e vuole Alvaro icona dei calabresi nel mondo

Il Centro internazionale di studi Corrado Alvaro prende finalmente vita, unendo le figure più eminenti per celebrare il grande scrittore calabrese. Alvaro, icona dei calabresi nel mondo, merita un tributo che duri nel tempo. Tonino Perna, Franco Arcidiaco e Aldo Maria Morace hanno condiviso in conferenza stampa questa emozionante nascita, invitando tutti a partecipare a un momento storico. In verità...

Gli si chiede d'alzarsi, per immortalare, con un'eterna istantanea, un momento solenne, insperato e voluto. Tonino Perna, Franco Arcidiaco e Aldo Maria Morace, annunciano in conferenza stampa, in quel di Spazio Open, la nascita del Centro internazionale di studi Corrado Alvaro.

