Il cdm corre per curare la sanità dal payback

Il Consiglio dei Ministri corre ai ripari per salvare il settore sanitario e le imprese di dispositivi medici, colpite dalla normativa introdotta da Renzi e attuata da Speranza. Con 470 milioni in gioco e l’ipotesi di aumentare il tetto di spesa, si cerca di alleviare l’ingorgo estivo e garantire un futuro più stabile al comparto. Una battaglia cruciale che potrebbe segnare una svolta per la sanità italiana. Continua a leggere.

