Il caso Yara può riaprirsi dopo 15 anni? A Bossetti il Dna della vittima e i 25mila profili genetici raccolti nell’inchiesta | Un passo verso la revisione del processo

Il caso Yara Gambirasio potrebbe riaprirsi dopo 15 anni, grazie a una svolta nel fronte investigativo. La difesa di Bossetti avrĂ ora accesso al profilo genetico della vittima e a oltre 25.000 profili raccolti nell'inchiesta, segnando un passo cruciale verso la revisione del processo. Un'apertura che potrebbe cambiare le sorti di questa drammatica vicenda e portare alla veritĂ definitiva.

Bergamo – Quasi sei anni dopo. La difesa di Massimo Bossetti avrĂ a disposizione, per la prima volta, il profilo genetico di Yara Gambirasio e di tutti quelli (circa 25mila) raccolti nella caccia all'assassino che portò a “Ignoto 1”, a cui la genetica diede il nome e il volto di Massimo Bossetti. Oltre a questo patrimonio saranno a disposizione dei legali del muratore di Mapello (che scontra una condanna definitiva all'ergastolo per l'omicidio della tredicenne di Brembate di Sopra) le foto ad alta definizione degli indumenti che Yara indossava quando scomparve, la sera del 26 novembre del 2010, per essere ritrovata senza vita tre mesi dopo, il 26 febbraio 2011, fra le sterparglie di un campo di Chignolo d'Isola: slip, biancheria, leggings, felpa, giubbotto, scarpe. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it