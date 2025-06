Il caso Riscatto di Gud | situazione in salita Roma e Bologna provano a inserirsi

Il futuro di Albert Gudmundsson resta avvolto da incertezza e tensione, con Roma e Bologna che cercano di inserirsi nella corsa. La Fiorentina, pronta a riscattarlo dal Genoa per circa 17 milioni, si trova ora a un crocevia decisivo. Tra attese e tentativi di affondo, il destino del talento islandese potrebbe essere scritto giĂ nelle prossime ore. La sfida si fa piĂą intensa: chi avrĂ la meglio?

L’idea di non farlo diventare il primo caso dell’estate viola sembra destinata a tramontare in fretta perchĂ© il futuro di Albert Gudmundsson è tutto fuorchĂ© delineato. Restando alla nuda cronaca e tratteggiando quel che potrĂ accadere, la Fiorentina formalmente potrĂ riscattarlo dal Genoa per 17 milioni (piĂą 3,5 di eventuali bonus) tra domenica e martedì della prossima settimana. Il borsino delle possibilitĂ però non è mai stato così in ribasso. Difficile, se non impossibile, che Daniele Pradè metta sul tavolo del Genoa i soldi pattuiti la scorsa estate. La Fiorentina ha giĂ versato 6 milioni per il prestito nelle casse del Grifone, dovrĂ versarne altri 2 in caso di mancato riscatto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il caso. Riscatto di Gud: situazione in salita. Roma e Bologna provano a inserirsi

In questa notizia si parla di: caso - riscatto - situazione - salita

#Eventi: “Arte e Sogni”, la #bottega sociale nata a #Catania per offrire un’opportunità concreta di #riscatto socio-economico a #donne in condizioni di #difficoltà . #FOTO e #VIDEO qui sotto Vai su Facebook

Il caso. Riscatto di Gud: situazione in salita. Roma e Bologna provano a inserirsi; Giovanni, la speranza di un riscatto dopo un’esistenza tutta in salita; Futuro Piccoli, resta in salita il riscatto dell'attaccante dall'Atalanta: ecco cosa filtra sulla.

Il caso. Riscatto di Gud: situazione in salita. Roma e Bologna provano a inserirsi - L’idea di non farlo diventare il primo caso dell’estate viola sembra destinata a tramontare in fretta perché il futuro ... Si legge su sport.quotidiano.net

Conceiçao-Juve in salita, Zalewski-Inter è fatta: il tira e molla dei prestiti della Serie A - Lo juventino è in prestito secco, per acquistarlo servono 30 milioni. Segnala gazzetta.it