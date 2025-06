Il caso degli oltre 800mila euro sul tax credit concessi a Kaufmann Ford

Il caso degli oltre 800mila euro sul tax credit concessi a Kaufmann Ford scuote il mondo dell’audiovisivo italiano. Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, ha ottenuto questa ingente somma dal ministero della Cultura per un film da lui diretto, sollevando interrogativi sulla trasparenza e le procedure di assegnazione. Questa vicenda, riportata dettagliatamente da Open, apre un importante dibattito su come vengono gestiti gli incentivi pubblici nel settore cinematografico.

Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, ha ottenuto dal ministero della cultura italiano oltre 800mila euro di tax credit per un film da lui diretto. Questa la notizia lanciata da Open, che riporta anche tutti i dati e le tempistiche. Secondo il quotidiano online diretto da Franco Bechis infatti il. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Il caso degli oltre 800mila euro sul tax credit concessi a Kaufmann/Ford

In questa notizia si parla di: oltre - 800mila - euro - credit

Sequestri per oltre 800mila euro nel settore nautico: due imprenditori di Castel Volturno nei guai - Oggi, la Guardia di Finanza ha condotto un maxi sequestro nel settore nautico, bloccando beni per oltre 800mila euro.

Ma in che senso Francis Kaufmann, l'assassino di madre e figlia a Roma, aveva ottenuto dal ministero della Cultura italiano oltre 800mila euro di tax credit per un documentario usando documenti falsi con lo pseudonimo Rexal Ford? Cioè è già questo un film Vai su X

Francis Kauffman aveva ottenuto un finanziamento dal ministero della Cultura da 836 mila euro: soldi con i quali avrebbe dovuto realizzare il film “Stelle della notte”. Il finanziamento era stato approvato nel 2020 e concesso tramite una società italiana di consu Vai su Facebook

Il caso degli oltre 800mila euro sul tax credit concessi a Kaufmann/Ford; Villa Pamphili, ?Francis Kaufmann (in arte Rexal Ford) nel 2020 ha ottenuto oltre 800mila euro di tax credit p; Villa Pamphilj, ?Francis Kaufmann (in arte Rexal Ford) nel 2020 ha ottenuto oltre 800mila euro di tax credit p.

Francis Kaufmann ottenne oltre 800mila euro di tax credit per un film - Avrebbe ottenuto fondi pubblici nel 2020 per una commedia usando la falsa identità di Rexal Ford. Da rainews.it

Villa Pamphili, Francis Kaufmann (in "arte" Rexal Ford) nel 2020 ha ottenuto oltre 800mila euro di tax credit per il suo film - Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, ha ottenuto dal ministero della Cultura italiano oltre 800mila euro di tax credit per un film da lui diretto. Riporta msn.com