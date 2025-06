Il Carpi aspetta le rivali. La C delinea le iscrizioni.

Il Carpi si prepara ad affrontare un nuovo entusiasmante campionato di Serie C, mentre i dettagli delle iscrizioni si delineano con chiarezza. Dopo l'ufficializzazione dell'esclusione di Spal e Lucchese, il quadro delle rivali si sta completando, promettendo un torneo ricco di sfide avvincenti. So che c’è grande attesa tra tifosi e appassionati: è il momento di scoprire chi si affronterà in questa nuova stagione, all’insegna della passione e del desiderio di vittoria.

Si va definendo il quadro delle prossime rivali del Carpi nel girone ’B’ di Serie C. Ieri al termine del Consiglio Federale il presidente Gabriele Gravina della Figc ha ufficializzato quanto già si sapeva. "Non ci sono stati ricorsi. Abbiamo preso atto dell’esclusione della Spal e della Lucchese per sopravvenuta impossibilità a continuare l’attività sportiva. Avremo così la quarta seconda squadra del campionato professionistico di C. So che c’è l’interesse dell’Inter, nessun’altra manifestazione di interesse è arrivata ad oggi". Gravina non ha parlato del Brescia perché la società lombarda – che di fatto non esiste più – in teoria ha tempo per l’iscrizione fino a martedì 24 grazie alla deroga ottenuta insieme alle squadre che il 6 giugno erano ancora in ballo tra Serie B e C (quella di Salernitana e Samp è stata ulteriormente allungata fino a giovedì 26). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net