Il capitano Pesaresi ha deciso | resta alla Vigor

Denis Pesaresi ha scelto di restare a Senigallia, rinunciando a un’importante offerta del Gaeta per continuare a indossare la maglia rossoblù. La sua decisione testimonia l’indissolubile legame con la città e il progetto della Vigor. Con questa scelta, Pesaresi diventa il primo pilastro di un nuovo inizio, simbolo di stabilità e ambizione: un punto di partenza fondamentale per il futuro della squadra.

Denis Pesaresi rimane a Senigallia. Il capitano della Vigor rinuncia alla ghiotta offerta del Gaeta (Eccellenza laziale) per sposare ancora una volta il progetto rossoblu. La voce su un suo ripensamento si è dunque rivelata fondata, alla fine l’indissolubile legame con la sua città e con le sue origini ha preso il sopravvento. Così è proprio Denis il primo tassello del nuovo corso vigorino, forse il giocatore più importante da cui ripartire: l’uomo da 332 presenze e 117 gol in maglia Vigor, secondo solo a Goldoni in termini di presenze. Alla fine hanno trionfato i sentimenti, Pesaresi non è riuscito a separarsi dal suo mondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it