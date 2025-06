Il cantiere ex carceri in abbandono

Il cantiere delle ex carceri di piazza Lavezzari, nel cuore di Vigevano, giace abbandonato, simbolo di degrado e abbandono che preoccupa cittadini e associazioni. La protesta del gruppo civico Vigevano Prima di Tutto mette in evidenza l’importanza di recuperare questa risorsa strategica. È ora di agire per trasformare un luogo inutilizzato in un’opportunità di rinascita per la comunità , perché il futuro di Vigevano merita attenzione e impegno concreto.

Il cantiere delle ex carceri nella centralissima piazza Lavezzari è in stato d’abbandono. Una situazione sotto gli occhi di tutti, che ha richiamato la protesta del gruppo civico Vigevano Prima di Tutto. "Vogliamo denunciare il degrado delle ex carceri – commenta il portavoce Piero Marco Pizzi – situato nel pieno centro della città . Un luogo che potrebbe essere strategico per il futuro di Vigevano e che invece da mesi è fermo, senza alcuna traccia di attività o di ripresa dei lavori. Chi passa in quella zona ogni giorno si trova davanti a una scena che parla da sola: degrado, incuria, transenne arrugginite, erbacce che crescono tra le impalcature. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Il cantiere ex carceri in abbandono"

