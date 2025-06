Il campo solo | gita di Conte all’Aia contro il riarmo europeo Ma Pd e Avs resteranno a casa

In un panorama politico frammentato, Giuseppe Conte continua a tessere la sua strategia di opposizione al riarmo europeo, lanciando una nuova trasferta in Olanda. Mentre il campo largo di Elly Schlein sembra ridursi a un sogno irrealizzabile, il leader del Movimento 5 Stelle insiste nel voler mantenere alta la voce contro le scelte militari. Ma sarà sufficiente per cambiare il corso degli eventi? Il futuro della coalizione appare sempre più incerto, lasciando spazio a molti interrogativi.

Dopo la piazza ‘testardamente’ unitaria del 7 maggio (con mezzo Pd assente) e la passerella pro Iran di domani Giuseppe Conte lancia un altro appuntamento, stavolta una trasferta in Olanda: sempre per dire no al riarmo, ça va san dire. Ma finora ha ricevuto solo “no, grazie, sarà per un’altra volta” dagli alleati del Pd e di Avs. Il campo largo inseguito da Elly Schlein è sempre più un “campo solo”. L’ideona del leader 5 Stelle è questa: in concomitanza con il Vertice Nato all’Aia il prossimo 24 giorno dare vita a un coordinamento anti-riarmo su scala europea e mostrare i muscoli davanti alla sede del Parlamento olandese. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il “campo solo”: gita di Conte all’Aia contro il riarmo europeo. Ma Pd e Avs resteranno a casa

