Il campo largo ha due possibili candidati premier ma prima bisogna vincere le elezioni

Nel campo largo alle prossime elezioni, due candidati alla premiership si sfidano: Elly Schlein e Giuseppe Conte. Tra loro, chi rappresenta la linea più radicale? Lei appare favorita, ma lui non ha paura di scendere in piazza contro la Nato, sfidando il Partito Democratico. La posta in gioco è alta: chi saprà convincere gli italiani che il cambiamento è possibile e necessario? La corsa è appena iniziata, e il vero voto sarà tra le urne.

Nella corsa tra Elly Schlein e Giuseppe Conte a chi è più radicale, in teoria lei dovrebbe essere favorita, ma lui è davvero sfrontato nel fare la parte del Jean-Luc Mélenchon italiano: al punto di scendere domani in piazza contro la Nato e di sfidare il Partito democratico a partecipare a un’iniziativa anti-Nato il 24 a L’Aja, proprio mentre lì si riunisce l’Alleanza Atlantica. Schlein non abbocca e non andrà a un’iniziativa di quel tipo. Irritata con l’avvocato del popolo è Pina Picierno: «Suggerisco una riflessione sul luogo del meeting: Mosca potrebbe essere più appropriata, sono certa che sarebbero accolti con gratitudine». 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il campo largo ha due possibili candidati premier (ma prima bisogna vincere le elezioni)

