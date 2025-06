Il bottino illegale delle fiere Alla Caritas i prodotti sequestrati

Una generosa azione di solidarietà ha trasformato il sequestro di circa 20 mila articoli illegali nelle fiere di San Florido in un gesto di speranza. Capi d’abbigliamento e accessori sequestrati dalla Guardia di Finanza di Perugia sono stati donati alla Caritas e alla Croce Rossa, portando un messaggio di comunità e rinascita. Un esempio concreto di come le misure di sicurezza possano diventare opportunità di aiuto e solidarietà.

Circa 20mila articoli tra cui capi d’abbigliamento e accessori che erano stati sequestrati nei banchi delle fiere di San Florido a Città di Castello sono stati donati alla Caritas e alla Croce Rossa. Un bel gesto di solidarietà quello compiuto nei giorni scorsi dal comando provinciale della guardia di finanza di Perugia. In particolare, sono stati donati alle due associazioni circa 20 mila prodotti di varia natura posti sotto sequestro a novembre, dalla compagnia tifernate delle Fiamme Gialle, per "abusivismo commerciale" nei confronti di alcuni venditori sia italiani che stranieri. La merce era stata sequestrata in occasione dei servizi di controllo durante le tradizionali fiere del patrono. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il “bottino“ illegale delle fiere . Alla Caritas i prodotti sequestrati

In questa notizia si parla di: fiere - caritas - prodotti - sequestrati

Il “bottino“ illegale delle fiere . Alla Caritas i prodotti sequestrati; Finanza dona a Caritas e Croce Rossa 20mila prodotti sequestrati; Guardia Finanza dona a Caritas 20mila prodotti sequestrati.

Il “bottino“ illegale delle fiere . Alla Caritas i prodotti sequestrati - Circa 20mila articoli tra cui capi d’abbigliamento e accessori che erano stati sequestrati nei banchi delle fiere di San Florido a Città di Castello sono stati donati alla Caritas e alla Croce Rossa. lanazione.it scrive

Maxi sequestro di vestiti e prodotti alla fiera del patrono: le fiamme gialle ne evitano la distruzione e donano tutto a Caritas e Cri - Si tratta di 20 mila pezzi tra capi di abbigliamento e oggettistica: erano stati posti i sigilli per abusivismo commerciale durante le fiere per il patrono di Città di Castello, San Florido ... Come scrive corrieredellumbria.it