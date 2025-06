Il borgo si prepara al Fof | artisti di strada da tutto il mondo

il suo vivace palcoscenico, il Festival di Teatro di Strada porta artisti provenienti da tutto il mondo, creando un’atmosfera magica che coinvolge grandi e piccini. Dal 20 al 22 giugno, Offida si trasforma in un incantevole teatro all’aperto, dove la creatività e l’arte si incontrano per regalare emozioni indimenticabili. Con la direzione della compagnia Di Filippo, il FOF si conferma un evento imprescindibile nel panorama culturale internazionale, pronti a vivere insieme un’esperienza unica.

