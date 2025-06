Il black and white di Zara Tindall e l'errore di Kate Middleton

In questi giorni, l'attenzione globale si concentra sull'Inghilterra e il prestigioso Royal Ascot, dove lo stile regna sovrano. Zara Tindall incanta con un elegante look black and white di Laura Green London, mentre Kate Middleton si trova al centro di discussioni per un errore di stile. Tra eleganza e imprevisti, il mondo dei Royals continua a catturare l'immaginazione di tutti... scopriamolo insieme.

In questi giorni tutti gli occhi sono puntati sull’Inghilterra, dove è in corso il Royal Ascot. Per il terzo giorno di gare, conosciuto come il Ladies Day, Zara Tindall ha scelto un look black and white. La figlia della principessa Anna ha optato per un abito midi e simmetrico di Laura Green London composto da colletto, bordatura nera, mezze maniche e cintura. La mise è stata completata da cappello a tesa larga di Juliette Botterill, décolleté in suede di Emmy London, orecchini firmati Laurence Coste e clutch di Mulberry. Kate Middleton, invece, ha rinunciato all’ultimo a presentarsi all’ippodromo poiché “deve trovare il giusto equilibrio” tra la salute e il lavoro. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Il black and white di Zara Tindall e “l’errore” di Kate Middleton

