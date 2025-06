Il mistero del relitto del Bayesian si dissolve mentre lo scafo riemerge tra le gru di Porticello, portando alla luce un capitolo affascinante e ricco di suspense. Dopo mesi di attesa e operazioni complesse, il megayacht a vela affonda finalmente a portata di vista, simbolo di una storia ancora tutta da raccontare. Secondo quanto riferito, il recupero completo è imminente e aprirà nuove prospettive sulla vicenda.

Palermo, 20 giugno Il relitto del Bayesian, il megayacht a vela affondato il 19 agosto 2024 al largo di Porticello, è stato finalmente riportato a galla. Lo scafo si trova ora a pelo d'acqua, imbracato tra le due imponenti gru Hebo Lift 10 e Hebo Lift 2, che ne hanno consentito il parziale sollevamento per garantire la messa in sicurezza delle imbracature. Recupero totale previsto per domani. Secondo quanto riferito dalla Capitaneria di Porto, il recupero completo dell'imbarcazione avverrĂ domani, 21 giugno, all'alba, dopo ulteriori operazioni di rinforzo delle cinghie e delle strutture di sollevamento.