Il Bayesian torna a galla dai portelli all?albero maestro intatto tutte le ipotesi del naufragio Le indagini e i nodi

Il Bayesian, il veliero affondato nel mare di Porticello quella notte fatidica, è stato finalmente riportato a galla, svelando tutti i segreti e le ipotesi che circolavano intorno al naufragio. Dopo intense indagini e numerosi nodi da sciogliere, il recupero rappresenta un passo cruciale per fare luce sulla vicenda. Ora, si apre una nuova fase di analisi e ricostruzione per chiarire ogni dettaglio e ricostruire la verità.

Il Bayesian è stato riportato a galla. Il veliero, affondato nel mare di Porticello la notte del 19 agosto 2024, è stato sollevato dalle gru Hebo per consentire la messa in sicurezza.

La maledizione del Bayesian: l’attesa infinita perché torni a galla la verità - Nel dramma del naufragio di agosto, la verità sembra una sirena distante. Sette vite spezzate, un sub morto in circostanze misteriose e un veliero che attende di riemergere dalle profondità.

