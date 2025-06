Il Bayesian torna a galla a 10 mesi dal naufragio | recuperato il veliero sul quale persero la vita sette persone

Dopo dieci mesi di silenzio e attesa, il misterioso veliero Bayesian riemerge dalle acque, portando con sé ricordi e segreti di un tragico naufragio che costò la vita a sette persone. Il recupero, orchestrato con cura dalle gru Hebo, rappresenta un passo importante verso la messa in sicurezza e l’approfondimento delle indagini. Un momento carico di emozione e speranza, che apre nuove prospettive per svelare la verità dietro questa vicenda drammatica.

Il Bayesian riemerge dopo dieci mesi dal naufragio nel quale persero le vita sette persone. Il veliero è stato sollevato a galla dalle gru Hebo per consentire la messa in sicurezza delle.

