Il Bayesian riportato a galla dopo 10 mesi ma senza l’albero maestro

Dopo dieci mesi di silenzio e mistero, il relitto del super yacht Bayesian riemerge dalle acque di Porticello, questa volta privo dell'imponente albero maestro. L'intervento di rimessa a galla, condotto con tecnologie olandesi all’avanguardia, ha ridato vita a un pezzo di lusso che ha catturato l’attenzione di appassionati e esperti. Quali segreti nasconde ancora questo splendido ma enigmatico yacht? La risposta si rivela nel prossimo capitolo di questa affascinante vicenda.

Roma, 20 giugno 2025 – Il relitto del super yacht Bayesian è ritornato in superficie nel mare di Porticello. Lo scafo blu, affondato lo scorso 19 agosto  e privato dell’albero maestro alto 72 metri (tagliato nei giorni scorsi), ora si trova imbracato tra le due chiatte, la Hebo Lift 10 e la Hebo Lift 2, dotate di potentissime gru, provenienti dall'Olanda e in grado di sostenerne il peso. Ma il Bayesian del magnate americano Mike Lynch, morto insieme ad altre sei persone nel misterioso incidente, non è ancora del tutto sollevato rispetto alla superficie del mare. Queste procedure, monitorate dalla Guardia costiera, dovrebbero andare avanti per tutto il giorno e potrebbero concludersi domani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il Bayesian riportato a galla dopo 10 mesi, ma senza l’albero maestro

