Il Bayesian è stato riportato a galla

Il recupero del Bayesiane 232 segna un importante passo avanti nella sicurezza e nella tutela delle nostre acque. Dopo un intervento meticoloso, l'imbarcazione è stata sollevata e portata in superficie, pronta per essere messa in sicurezza. Le operazioni di recupero totale sono programmate per domani mattina all’alba, promettendo di restituire serenità e tutela all'ambiente marino. Un impegno che testimonia la dedizione delle autorità nel proteggere il nostro patrimonio marittimo.

Il Bayesian è stato sollevato, ed è riemerso dal mare, dalle gru Hebo per consentire la messa in sicurezza delle imbracature. Lo scafo è in superficie e si trova a pelo d'acqua tra le due gru. Dalla Capitaneria di Porto confermano che le operazioni di recupero totale dell'imbarcazione avverranno domani mattina a partire dall'alba. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il Bayesian è stato riportato a galla

In questa notizia si parla di: bayesian - stato - riportato - galla

Bayesian, potrebbe essere stato un vetro rotto a causarne il naufragio - Dopo le recenti ispezioni dei sommozzatori, nuove ipotesi emergono riguardo all’affondamento del superyacht Bayesian, avvenuto il 19 agosto nella baia di Porticello.

Bayesian, sarà riportato a galla il prossimo 26 giugno, deciso il nuovo cronoprogramma Vai su Facebook

++ Il Bayesian è stato riportato a galla ++; Porticello, il Bayesian è stato riportato a galla; Il Bayesian è stato riportato a galla.

Il Bayesian è stato riportato a galla - Il Bayesian è stato sollevato a galla dalle gru Hebo per consentire la messa in sicurezza delle imbracature. Scrive rainews.it

Bayesian, riportato a galla il relitto naufragato a Porticello - Il relitto del super yacht Bayesian è ritornato in superficie nel mare di Porticello . Riporta gazzettadelsud.it