il 26 giugno catania partecipa a 10 100 1000 piazze per la pace

pace” unisce voci e cuori di tutta Catania in un gesto collettivo di speranza e solidarietà. Unisciti a noi il 26 giugno alle 18 in Piazza Stesicoro: insieme possiamo fare la differenza, perché la pace si costruisce con l’impegno di tutti.

