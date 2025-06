Ieri in Campania | tragedia nel Sannio uomo giù dal soppalco perde la vita

Ieri in Campania è stata vittima di una tragica fatalità nel Sannio, dove un uomo ha perso la vita cadendo dal soppalco. Nel frattempo, le tensioni politiche ad Avellino si intensificano: il prefetto ha annunciato le procedure per lo scioglimento del Consiglio comunale in seguito alla crisi Nargi-Festa. Un giorno ricco di eventi drammatici e decisioni decisive che scuotono la regione.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, giovedi 19 giugno 2025 Avellino – Continua a tenere banco la querelle Nargi-Festa, sulla questione che potrebbe portare allo scioglimento del Consiglio comunale è intervenuto anche il prefetto: “Già questa mattina è stata mandata al protocollo del Comune di Avellino: loro dovranno notificarla ai consiglieri, spero nel più breve tempo possibile, quindi partiranno i 20 giorni. Entra quella datùa di dovrà convocare un altro Consiglio, se approvano è bene, s e non approvano o non convocano il Consiglio io provvederò allo scioglimento del Comune”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ieri in Campania: tragedia nel Sannio, uomo giù dal soppalco perde la vita

In questa notizia si parla di: campania - tragedia - sannio - uomo

Ieri in Campania: tragedia sulla A2, muore centauro. Lo strano caso del concerto di Achille Lauro - Ieri in Campania si sono registrati eventi drammatici e sorprendenti: un tragico incidente stradale sulla A2 ha portato alla morte di un centauro, mentre un concerto di Achille Lauro ha catturato l'attenzione per la sua singolarità.

Pandora cerca personale al Centro Commerciale Campania: le info https://ebx.sh/IHDoOv Vai su Facebook

Ieri in Campania: tragedia nel Sannio, uomo giù dal soppalco perde la vita; Due incidenti nel Sannio nel giro di un’ora. Due vite spezzate a Morcone e Benevento; Tragedia nel Sannio, uomo trovato senza vita nella sua abitazione: indagano i carabinieri.

Incidente sull'Appia nel Sannio, muore un 85enne - Un uomo di 85 anni è morto in un incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la strada statale 7 "Via Appia", all'altezza del km 251,000 a Ceppaloni (Benevento). ansa.it scrive

Nel Sannio anziano muore per salvare il suo cane - Gli investigatori ipotizzano che l'uomo sia caduto accidentalmente nel pozzo, dove ha perso la vita, proprio nel tentativo di salvare ... Da ansa.it