Identificati e denunciati per aver difeso il verde urbano | succede a Roma ed è inquietante

A Roma, un gesto di coraggio e difesa del verde urbano ha portato alla denuncia di cittadini che si sono opposti agli interventi inappropriati sui tigli di Viale Europa. Un episodio che rivela quanto sia fondamentale preservare il patrimonio naturale e coinvolge tutti noi nel rispetto delle norme e nella tutela del nostro ambiente. Scopriamo insieme cosa si cela dietro questa vicenda e perché il verde urbano merita la nostra attenzione e impegno.

di Italia Nostra Roma Quello che è accaduto a Roma lo scorso 5 maggio ci sembra sconcertante per le sue conseguenze. In viale Europa, nel quartiere Eur, stanno potando il doppio filare di tigli nonostante la normativa vieti tali interventi in quel periodo; si diffonde la notizia e vari cittadini, per lo piĂą sconosciuti tra loro, avendo in comune il solo fatto di essere inseriti in qualche chat ad oggetto il verde urbano, si precipitano sul posto e segnalano alla Polizia municipale di Roma capitale l’intervento di potatura in corso, effettuato in pieno periodo di ripresa vegetativa e di nidificazione, dunque un illecito, quanto meno presunto, in palese violazione delle normative europee, nazionali e comunali vigenti: la legge 157 1992 sulla protezione della fauna selvatica che vieta qualsiasi attivitĂ disturbante la nidificazione degli uccelli; il Regolamento del Verde e del Paesaggio di Roma capitale (Delibera n. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it