Identificata la donna uccisa a Villa Pamphili si chiamava Anastasia Trofimova

Una tragedia sconvolgente scuote Villa Pamphili: è stata identificata Anastasia Trofimova, la donna di 28 anni arrivata da Omsk, Siberia. La sua vicenda si intreccia con quella della piccola Andromeda, trovata senza vita pochi metri da lei. Un mistero atroce che ora inizia a svelarsi, portando alla luce una storia di speranza e dolore. La verità, forse, sta finalmente emergendo dalle ombre di questo enigma crudele.

Si chiamava Anastasia Trofimova, aveva 28 anni ed era arrivata in Europa nel 2023 da Omsk, in Siberia. È lei la madre della piccola Andromeda, la bimba trovata morta il 7 giugno scorso a Villa Pamphili, a pochi metri dal corpo ormai irriconoscibile della donna. Un giallo atroce, apparentemente senza nome, che sta ora trovando . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Identificata la donna uccisa a Villa Pamphili, si chiamava Anastasia Trofimova

