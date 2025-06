iCare apre l’estate con laboratori inclusivi musica e solidarietà nel Sannio

L’estate 2025 di iCare inizia con un’esplosione di energia, musica e solidarietà nel cuore del Sannio. La cooperativa sociale di comunità porta sul territorio i laboratori DolceMente, MusicLab e Summer Labs, creando un mosaico di eventi coinvolgenti, inclusivi e ricchi di condivisione. Un’estate all’insegna della crescita, dell’arte e dell’unione, pronta a lasciare un segno indelebile nella comunità. E tutto questo sta solo per cominciare.

L'inizio dell'estate 2025 per la cooperativa sociale di comunità iCare è segnato da una promozione e da una presenza molto intensa sul territorio dei laboratori didattico-inclusivi lanciati.

In questa notizia si parla di: icare - estate - laboratori - inclusivi

iCare apre l’estate con laboratori inclusivi, musica e solidarietà nel Sannio; iCare, la cooperativa di comunità diffusa; Cerreto Sannita, «iCare» nell'albo regionale delle cooperative di comunità.

