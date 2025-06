Icardi pronto a tornare in Serie A | ha già scelto la squadra

L'aria di mercato si surriscalda: Mauro Icardi, pronto a riabbracciare l'Italia, ha già scelto la squadra con cui ripartire. Dopo un’esperienza in Turchia, l’attaccante argentino potrebbe tornare a calcare i campi nostrani, alimentando le speranze dei tifosi nerazzurri. Con la sfida contro l’Urawa alle porte, la stagione dell’Inter si accende di nuovi scenari, e il possibile ritorno di Icardi rappresenta una mossa intrigante per il futuro della squadra.

