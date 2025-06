Iannelli | Voglio riportare l’etica nello sport

Carlo Iannelli, candidato alla presidenza del Coni, si impegna a riportare l'etica nello sport, un valore fondamentale spesso messo alla prova. Prima delle elezioni di giovedì 26 giugno, e in vista del secondo convegno nazionale su "Giustizia sportiva e Trasparenza," Iannelli ribadisce il suo impegno per superare le criticità e proteggere i diritti degli atleti. La sua presenza lunedì segna un passo importante verso un cambiamento etico e trasparente nel mondo dello sport italiano.

Prima delle elezioni del nuovo presidente del Coni previste per giovedì 26 giugno, con otto candidati tra cui anche il pratese Carlo Iannelli che ha spiegato in una intervista i motivi della sua candidatura, è in programma il secondo convegno nazionale dopo quello di Padova su " Giustizia sportiva e Trasparenza – Superare le criticità e proteggere i diritti", temi che stanno particolarmente a cuore proprio a Iannelli. Carlo sarà presente lunedì 23 giugno a questo convegno organizzato dal Consiglio della Regione Lazio, dal Coni laziale e dalla Associazione Italiana Avvocati dello Sport presso il Circolo Sottoufficiali della Marina Militare. 🔗 Leggi su Lanazione.it