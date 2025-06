I vigili urbani picchiavano gli arrestati col manganello | Tanto è la sua parola contro la nostra

In un contesto di silenzi e inganni, emergono inquietanti dettagli sull’operato di alcuni vigili urbani di Genova. Tra chat goliardiche, codici criptici e comportamenti devianti, si nascondono episodi di violenza e abusi che scuotono l’intera comunità. La recente inchiesta della Procura mette in luce gravissime accuse di pestaggi, corruzione e discriminazione. È il momento di fare luce su quanto accaduto e garantire giustizia per le vittime.

Una chat interna, toni goliardici e linguaggio in codice per mascherare pestaggi, abusi di potere, simulazioni di reato e odio razziale. Così si presentano gli elementi al centro dell'inchiesta che vede coinvolti 15 agenti della polizia locale di Genova, ora ufficialmente indagati dalla Procura del capoluogo ligure. Le accuse sono gravissime: lesioni, falso ideologico, violenza privata, peculato, abusi su persone fermate e addirittura costruzione di prove false.

