i venti finalisti del premio mandrarossa

La prima edizione del Premio Mandrarossa – La Sicilia che non ti aspetti, promosso dall’omonima azienda vinicola del territorio agrigentino, ha annunciato i libri finalisti che si contenderanno il riconoscimento nelle cinque sezioni tematiche e nella categoria principale, dedicata alla narrativa. La cerimonia di premiazione è prevista per sabato 28 giugno ad Agrigento, Capitale Italiana della Cultura 2025, nello scenario unico della Valle dei Templi. Il Premio Mandrarossa si propone come un progetto culturale articolato, che intende valorizzare le librerie indipendenti – veri presìdi civili della diffusione del pensiero – e promuovere una visione della cultura integrata, legata ai luoghi, alle storie, alle identità. 🔗 Leggi su Linkiesta.it