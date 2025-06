I tifosi del Boca Juniors invadono Miami per il mondiale per club

L'entusiasmo dei tifosi del Boca Juniors si scatena a Miami, trasformando la città in un vivace show di passione e colore. Con cori, bandiere e un cuore argentino che batte forte, questi appassionati invadono le strade statunitensi per sostenere la loro squadra nel prestigioso mondiale per club FIFA. È un'esplosione di emozioni che unisce comunità e cultura, dimostrando come il calcio possa diventare ponte tra continenti e cuori. E questa avventura è solo all'inizio...

Milano, 20 giu. (askanews) - Alla vigilia della prima della partita di Coppa del Mondo per Club Fifa contro il Bayern Monaco, i tifosi della squadra di calcio argentina del Boca Juniors hanno invaso Miami, una vetrina per la comunità latinoamericana negli Stati Uniti. "Abbiamo lasciato tutto: lavoro, figli, nipoti, tutto", dice la tifosa del Boca Gabriela Gonzalez mentre partecipa al "banderazo", una tradizione argentina pre-partita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - I tifosi del Boca Juniors invadono Miami per il mondiale per club

In questa notizia si parla di: boca - tifosi - juniors - miami

Un aereo interrompe la festa dei tifosi del Boca in spiaggia, cala il silenzio: è uno sfottò del River - Un’esplosione di gioia sulla spiaggia si trasforma in un istante in silenzio totale quando un aereo con uno sfottò del River Plate interrompe la festa dei tifosi del Boca Juniors.

Miami invasa dai tifosi: le impressionanti foto #bocajuniors Vai su Facebook

I tifosi del Boca Juniors invadono Miami per il mondiale per club; Mondiale per Club, tifosi del Boca Juniors in festa a Miami; I tifosi del Boca Juniors invadono Miami per il mondiale per club.

I tifosi del Boca Juniors invadono Miami per il mondiale per club - (askanews) – Alla vigilia della prima della partita di Coppa del Mondo per Club Fifa contro il Bayern Monaco, i tifosi della squadra di calcio argentina del Boca Juniors hanno invaso M ... Lo riporta askanews.it

Bayern Monaco-Boca Juniors: orario, diretta, probabili formazioni e dove in tv e in streaming il Mondiale per Club - Spettacolo assicurato in campo e sugli spalti per la sfida tra i bavaresi e gli Xeneizes valida per il secondo turno del Gruppo C ... Da tuttosport.com