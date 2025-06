I talenti di Accademia Costume & Moda sfilano sotto l’egida di Edward Buchanan

I talenti di Accademia Costume & Moda si sono esibiti con brillantezza sotto la guida di Edward Buchanan, il rinomato designer di Pucci e protagonista di campagne iconiche. Concludendo il Master in Creative Knitwear Design, tredici studenti hanno presentato le loro capsule finali, dimostrando creatività e passione. Questo prestigioso percorso ha coronato un’esperienza formativa di alto livello, aprendo nuove strade nel mondo della moda e del design. L’evento si conferma come un trampolino di lancio per le future star del settore.

Si è concluso ieri sera il master di Primo livello in creative Knitwear Design di Accademia Costume & Moda. Per l'occasione, i tredici studenti del percorso hanno presentato le loro final capsule sotto la supervisione di Edward Buchanan, knitwear designer di Pucci e protagonista della campagna di Bottega Veneta per il 50esimo anniversario dell'Intrecciato. Il creativo, infatti, è stato il primo design director del brand di Kering prima di dirigere la maglieria di Off-White e quindi approdare alla griffe disegnata da Camille Miceli. Un viaggio al centro del mondo della maglieria, che l'ha reso un punto di riferimento per l'intera filiera.

